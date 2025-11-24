핵융합 연구시설 유치 탈락한 전북도…나주시 선정에 공식 이의제기

‘토지소유권 이전 가능 지역 우선’ 미반영

“이의신청 불수용 시 법적 대응도 검토”

핵융합 연구시설 유치 관련 브리핑하는 신원식 전북도 미래첨단산업 국장

전북도는 이번 공모에서 ‘토지 소유권 이전이 가능한 지역을 우선적으로 검토한다’는 공고문 조건이 충분히 반영 되지 않았다고 지적했다.

또 새만금 산업용지는 93%가량 매입이 완료돼 “부지 조성·매입 측면에서 가장 준비된 후보지”였다고 주장했다.