서울디지털대, 2026학년도 1학기 신·편입생 모집 시작
실무·조형예술·범죄교정·응용상담 등 37개 학과
서울디지털대학교는 오는 25일부터 2026학년도 1학기 신·편입생 모집을 진행하며 AI실무활용전공, 조형예술전공, 범죄교정전공, 응용상담학과 등 4개의 미래 산업 기반 신설 학과·전공을 선보인다. 이번 모집 규모는 일반전형 기준 신입학 1400명, 2학년 편입학 366명, 3학년 편입학 2138명이며 누구나 스마트폰이나 PC로 100% 온라인 지원이 가능하다.
서울디지털대학교는 사이버대학 분야에서 16년 연속 ‘소비자 선정 품질만족대상’ 수상과 ‘2025 국민공감대상’ 과학기술정보통신부 R&D 부문 수상을 통해 교육 경쟁력을 인정받고 있다.
개편된 12개 학부·37개 학과전공은 산업 현장에서 요구되는 기술과 실무 능력을 중심으로 교육과정을 구성하고, 연간 1000여개의 교과를 운영해 직무 현장에 즉시 활용 가능한 역량을 강화한다. 모든 신설 학과는 학위 취득과 국가자격증 준비를 동시에 지원해 재취업과 직무 전환을 원하는 성인학습자에게 실질적인 경력 설계를 제공한다.
특히 복수전공·부전공 제도를 통해 최대 3개의 학사학위를 취득할 수 있어 직장인, 군인, 주부 등 다양한 학습자의 요구에 맞춘 맞춤형 전문성 개발이 가능하다.
AI공학부의 AI실무활용전공은 AI·빅데이터·신기술 기반의 직무 중심 교육과정을 운영해 AX 전문가, 생성형 AI 활용 전문가 등 특화 역량을 강화한다. 회화학부의 조형예술전공은 회화·판화·디지털 드로잉·영상·입체조형 등 미술과 디지털 매체를 융합해 창의산업 분야의 실무적 경쟁력을 높이며 1대1 멘토링과 전시·포트폴리오 제작 기회를 제공한다.
응용상담학과는 군·경·소방 등 공공안전 분야 종사자를 위한 트라우마 개입, 위기상담 등 현장 중심 상담 전문 교육을 운영하고, 범죄교정전공은 경찰학·수사학·교정학 등을 융합한 회복적 교정학 기반 교육으로 미래형 교정 전문가를 양성한다.
서울디지털대학교는 전국 최저 수준인 학점당 6만7500원의 등록금을 운영하며 입학생 전원에게 장학 혜택을 제공한다. 신입생은 졸업 시까지 수업료 25%를 감면받고, 2학년 편입생은 2년간 40%, 3학년 편입생은 1년간 수업료 감면 혜택을 받을 수 있다. 국가장학금과 다양한 교내외 장학금도 함께 지원돼 경제적 부담을 최소화한다. 입학전형은 7개로 구성되며 산업체위탁·군위탁·기회균등 등 정원 외 모집 전형에서는 장학 혜택이 더 확대된다.
현재 모집 중인 37개 학과전공은 경영·법·경찰, AI·IT·공학, 상담·복지, 산업안전·건설·소방, 디자인·예술 등 다양한 분야를 아우른다. 모든 과정은 100% 온라인으로 제공되며 산업 현장에서 바로 적용 가능한 실무 중심 교육과 국가자격증 연계 프로그램을 통해 직무 전환, 재취업, 역량 강화가 필요한 성인 학습자의 평생학습 수요를 충족시키고 있다.
2026학년도 1학기 신·편입생 모집은 11월 25일부터 2025년 1월 15일까지 진행되며, 자세한 정보는 서울디지털대 입학지원센터 홈페이지와 전화, 카카오톡 상담을 통해 확인할 수 있다.
