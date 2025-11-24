‘복귀 초읽기’ 백종원, 유튜브서 ‘방송 중단’ 영상 비공개 전환

더본코리아 “백 대표, 유튜브 복귀 시점 미정”

백종원 더본코리아 대표. 유튜브 채널 ‘백종원’ 영상 캡처

백 대표는 다음 달 16일 공개되는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2에도 심사위원으로 출연한다.