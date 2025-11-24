시사 전체기사

“곳곳에 상처” 포천서 16개월 영아 숨져…20대 母 아동학대 조사

입력:2025-11-24 13:52
수정:2025-11-24 13:53
경기 포천시에서 16개월 영아가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨지는 사건이 발생했다. 영아 몸 곳곳에서 상처가 발견돼 경찰은 20대 모친의 아동학대 여부 조사에 나섰다.

24일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 6시42분쯤 포천시 선단동의 한 빌라에서 “아이가 밥을 먹다가 숨을 쉬지 않는다”는 신고가 접수됐다.

출동한 구급대원은 심정지 상태의 16개월 A양을 발견해 병원으로 옮겼다. 그러나 A양은 치료를 받던 중 끝내 사망했다.

병원 측은 A양의 몸에서 여러 상흔이 발견됐다며 어머니인 20대 여성 B씨를 아동학대 의심으로 경찰에 신고했다.

경찰은 A양의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰하고, B씨를 상대로 아동학대 여부 등 정확한 경위를 조사 중이다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

