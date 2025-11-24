“곳곳에 상처” 포천서 16개월 영아 숨져…20대 母 아동학대 조사
경기 포천시에서 16개월 영아가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨지는 사건이 발생했다. 영아 몸 곳곳에서 상처가 발견돼 경찰은 20대 모친의 아동학대 여부 조사에 나섰다.
24일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 6시42분쯤 포천시 선단동의 한 빌라에서 “아이가 밥을 먹다가 숨을 쉬지 않는다”는 신고가 접수됐다.
출동한 구급대원은 심정지 상태의 16개월 A양을 발견해 병원으로 옮겼다. 그러나 A양은 치료를 받던 중 끝내 사망했다.
병원 측은 A양의 몸에서 여러 상흔이 발견됐다며 어머니인 20대 여성 B씨를 아동학대 의심으로 경찰에 신고했다.
경찰은 A양의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰하고, B씨를 상대로 아동학대 여부 등 정확한 경위를 조사 중이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사