경남 하동군, ‘세계중요농업유산’ 섬진강 재첩 산업 로드맵 제시

경남 하동군이 세계중요농업유산 인증을 받은 섬진강 재첩잡이 손틀어업에 대해 ‘재첩 산업 발전 종합계획’을 수립했다. 하동군 제공

먼저 전통 섬진강 하구 손틀어업 채취 방법을 지키기 위해 재첩 어업의 기록화, 디지털 아카이빙(컴퓨터 시스템에 기록보관 및 관리), 어업인 명인 인증제, 전통어업 전승 학교 운영 등에 나선다.

또

특히 재첩의 부가가치를 높이기 위해 기능성 가공식품, 프리미엄 브랜드 상품 개발을 지원하고 청년·여성 창업과 R&D 센터 설립 등 산업 육성에도 나설 계획이다.