일본 특허공보 1757만건, 27일부터 한글로 본다

일본어로 된 특허공보를 누구나 한글로 검색·열람할 수 있는 만큼 언어 장벽 없이 관련 정보를 활용할 수 있을 전망이다.

기업과 연구기관은 이 번역문을 활용해 일본 특허에 대한 선행기술조사 및 가치평가, 연구개발(R&D) 분석 등을 한글 번역 없이 수행할 수 있다. 지식재산 데이터를 활용해 응용 서비스를 제공하는 기업들은 일본 특허의 한글번역문을 기반으로 특허 분석 등 신규 서비스 개발이 가능해진다.

번역문 구축에 사용된 일·한 번역기는 인공지능(AI)이 한국 및 일본에 공동 출원된 특허공보를 학습하면서 얻은 특허문서 고유의 문장 구조, 기술 분야별 전문용어를 활용하기 때문에 일반적인 번역기보다 정확하게 관련 정보를 처리할 수 있다.

2022년 유럽 특허공보 500만건을 시작으로 2023년 미국 공보 1480만건, 지난해 중국 공보 3900만건이 개방됐다.

일본 특허공보까지 개방됨에 따라 한글번역문 누적 개방 건수는 약 7637만건을 기록하게 됐다. 현재 지재처가 서비스하고 있는 국내공보 약 566만건을 더하면 총 8203만여건의 특허공보를 한글로 이용할 수 있다.