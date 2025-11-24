울산시, 인공지능으로 재해 안전시스템 구축
산업계, 학계, 연구기관 공동 협력
울산시가 기업·대학·연구기관과 함께 인공지능(AI)을 활용해 산업현장 사고와 대형 재난에 대비에 나선다.
울산시는 24일 오전 남구 종하이노베이션센터에서 ‘인공지능(AI) 기반 안전도시 울산 실현을 위한 공동협력 선언식’을 개최했다.
이날 선언식에는 전관리위원회 소속 기관, 지역 연구기관, 대학, 협회, 공장장협의회 관계자 등 100여 명이 참석했다.
또 행사장 로비에는 지역 기업들이 인공지능(AI) 안전센서, 예측 분석 체계(시스템), 산업안전 온라인 기반(플랫폼) 등 첨단 기술을 선보이는 전시공간(부스)이 마련됐다.
최근 복합재난의 대형화와 산업현장 사고 증가에 따라 기존의 인력 중심 대응에서 인공지능·사물 인터넷(AI·IoT) 기반의 과학적 안전관리 체계로의 전환이 절실히 요구되고 있다.
이에 따라 시는 산업계, 학계, 연구기관과 함께 지역 산업구조와 특성을 반영한 ‘AI 기반 스마트 안전도시 전략’을 추진, 울산의 재난 대응력과 산업안전 수준을 한 단계 끌어올리겠다는 방침이다.
특히 이번 선언을 통해 지역의 지·산·학·연이 함께하는 지속 가능한 안전 민·관 협력관계 구축을 공식화한다.
선언문에는 AI 기반 재난 예방 체계를 위한 데이터 공유와 기술 협력, 산업단지·생활안전 분야 통합 관리 체계 마련, 안전 문화 확산과 시민 참여 활성화, 지·산·학·연 협력 연결망 상시 운영 기반 확립, 2028년 국제정원박람회를 대비한 세계적 수준의 안전 역량 확보 등 5대 실천 과제가 담겼다.
김두겸 울산시장은 “이번 선언을 계기로 AI 안전데이터 통합 온라인 플랫폼 구축, 재난예측 실증사업, 산업현장 스마트 안전관리 시범사업 등을 추진해 세계적 수준의 도시 안전 기반을 갖추겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
