김정헌 인천 중구청장 “국가지명위에 제3연륙교 명칭 판단 맡길 것”

인천 중구는 김 구청장이 지난 22일 제2청 대회의실에서 영종·용유 지역 주민 등 100여명이 함께한 가운데 열린 ‘제3연륙교 명칭 관련 주민-중구청 간담회’에서 이 같은 뜻을 내놨다고 24일 밝혔다.

이번 간담회는 지난 12일 인천시 지명위원회가 영종국제도시와 청라국제도시를 잇는 제3연륙교에 대한 명칭을 ‘청라하늘대교’로 재의결한 것과 관련 구의 향후 추진 방향에 대한 주민들의 뜻을 모으고자 마련됐다.

간담회에 함께한 주민들 역시 청라하늘대교라는 명칭의 불합리함에 대해 깊이 공감을 표하며 국가지명위원회 재심의를 통해 바로잡아야 한다고 목소리를 높였다.

구는 간담회로 주민들의 뜻을 확인한 만큼 시 지명위원회의 공식 통보가 오는 즉시 국가지명위원회 재심의를 위한 행정적 준비 절차에 본격적으로 돌입하겠다는 계획이다.