“비트코인 100만달러 간다”던 부자 아빠, 33억원치 매도

“매도 대금으로 수술센터·옥외광고 사업 인수”

“비트코인에 대해 여전히 매우 긍정적”

로버트 기요사키 인스타그램 캡처

베스트셀러 도서 ‘부자 아빠, 가난한 아빠’의 저자인 로버트 기요사키가 약 33억원 어치의 비트코인을 매도했다고 밝혔다. 기요사키는 비트코인의 장기적 성장성을 강조해온 대표적 낙관론자다.



기요사키는 지난 22일 X(옛 트위터)에 “222만 달러(약 33억 원)어치 비트코인을 팔았다. 개당 6000달러(약 880만 원)에 샀던 비트코인”이라고 밝혔다. 그는 매도 대금으로 수술센터 2곳과 옥외광고 사업을 인수할 것이라며 “내년 2월부터 매달 2만7500달러(약 4050만 원)를 가져다줄 것으로 예상된다”고 전했다.



다만 기요사키는 비트코인에 대한 낙관적 장기전망은 여전히 유효하다고 밝혔다. 그는 “여전히 비트코인에 대해 매우 긍정적”이라며 “향후 발생하는 현금 흐름(소득)으로 추가 매수를 할 계획”이라고 전했다. 그러면서 “비트코인 현금화와 부동산 매입 과정을 (SNS에) 올리지 말라는 권고를 받았다”며 “하지만 ‘가짜 돈’과 ‘가짜 선생’이 난무하는 세상에서 나는 ‘내가 가르치는 대로 실천한다’라고 말하는 것이 최선이라고 생각했다”고 덧붙였다.



앞서 기요사키는 지난 15일 “비트코인 (가격)이 떨어지고 있지만 팔지 않고 기다리고 있다”며 “모든 시장이 흔들리는 이유는 전 세계가 현금 부족에 빠져 있기 때문”이라고 주장했다. 그러면서 “나는 현금이 필요하지 않으므로 비트코인을 매도하지 않겠다”고 밝혔으나 일주일 만에 입장을 밝혀 비트코인 매도 사실을 공개했다.



기요사키는 지난 4월 비트코인이 100만달러(약 14억7200만원)에 도달할 것이라고 전망하며 “단기적으로는 가격 조정을 거칠 것이기 때문에 하락 시 추가 매수에 나설 계획”이라고 강조한 바 있다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



