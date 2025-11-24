시사 전체기사

KBO-신한은행, 2037년까지 20년 동행…역대 최장기 타이틀 스폰서

입력:2025-11-24 10:49
허구연 KBO 총재(왼쪽)와 정상혁 신한은행 은행장이 지난 5월 장기적인 협력을 위한 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. KBO 제공

한국야구위원회(KBO)는 신한은행과 2037년까지 역대 최장기 타이틀 스폰서십 계약을 체결한다고 24일 밝혔다.

KBO는 2018년부터 타이틀 스폰서 신한은행과 동행을 이어왔다. KBO는 신한은행과 첫 3년 계약이 종료된 2020년부터 여러 차례 연장 계약을 맺었다. 올해 5월에는 2027년까지 타이틀 스폰서십을 연장하는 계약을 체결했다.

이번 추가 연장 계약으로 KBO와 신한은행은 2018년부터 20년간 함께 하게 됐다. 신한은행은 KBO리그와 신한은행 고객을 대상으로 한 다양한 마케팅 활동과 함께 야구 국가대표 및 유소년 야구 후원에 힘쓸 것을 약속했다.

KBO와 신한은행은 이날 서울 롯데호텔 월드에서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식에서 공식적인 계약 체결 내용을 발표하고, 연장 계약을 기념하는 행사를 진행할 예정이다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

