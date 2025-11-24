쇠창살·와이어·철조망 3중 설치 불법 중국어선 나포

해양경찰의 단속 접근을 막으려 등선방해물을 설치한 중국어선. 서특단 제공

나포된 중국어선은 지난 21일 소청도 남서쪽 약 67㎞(36해리) 해상에서 특정해역 안으로 진입한 뒤 불법으로 조업한 혐의 등을 받고 있다.

해경은 등선 방해를 위해 설치된 와이어를 절단하고 쇠창살을 피해 접근한 뒤 철조망 펜스까지 제거한 끝에 선내로 진입했고 잠겨진 조타실 문을 열어 제압했다.

서특단은 나포한 중국어선을 인천해경 전용부두로 압송하고 정선명령 불응과 무허가 조업 혐의 등에 대해 조사하고 있다.