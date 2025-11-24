윤건영 “尹, 국정원 업무보고서 폭탄주 취해 업혀 나와” 주장
“한남동 관저, 너무 왜색풍”
윤건영 더불어민주당 의원이 윤석열 전 대통령이 재임 당시 국가정보원 업무보고를 받던 중 폭탄주에 취해 업혀 나왔다는 주장을 내놨다.
윤 의원은 지난 23일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “윤석열씨가 2023년 2월 국정원 업무보고 자리에서, 업무보고를 대충 끝내고 소폭(소주와 맥주를 섞은 폭탄주)을 말았다더라. 테이블마다 소폭을 막 돌려서 너무 취해서 경호관한테 업혀 나왔다는 얘기를 들었다”고 말했다. 그러면서 “그동안 이 얘기는 방송에서 안 했다. 일국의 대통령인데 너무 하지 않느냐”고 덧붙였다.
윤 의원은 또 “대통령이 가짜 출근을 한다는 것도 상식을 초월하는 일인데 그걸 들키지 않으려고 멀쩡한 돈 4억 원을 들여 통로를 따로 만들었다”며 “심지어 해외 순방을 가면서 ‘참이슬 프레시’ 페트병 10개를 들고 갔다”고 말했다.
윤 의원은 윤 전 대통령이 사용하던 한남동 관저 방문 후기도 전했다. 그는 “너무 왜색풍이었다”며 “왜색풍에다 왕실 공예품을 인테리어 소품으로 배치했다는 얘기”라고 비판했다. 그러면서 “과거 외교부 장관 공관이었던 이곳은 전통적인 대한민국 주택, 장독대도 있고 느낌 있는 곳이었다”고 말했다. 올해 국정감사 결과, 한남동 관저에는 대통령실이 고종과 명성황후 처소인 경복궁 건청궁에서 빌려 간 왕실 공예품 9점이 배치돼 있었던 것으로 드러났다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
