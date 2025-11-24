티띠꾼, 투어 챔피언십 2연패 성공…올해의 선수상 등 개인상 석권

시즌 상금 757만 8330달러…게임당 37만9천달러 획득

시즌 1승 김세영, 단독 6위로 한국 선수 중 최고 성적 거둬

24일(한국시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론GC에서 막을 내린 LPGA투어 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십 2연패에 성공한 지노 티띠꾼. AP연합뉴스

김세영은 1타를 줄이는데 그쳐 6위로 대회를 마쳤다. 지난 10월 고향인 전남 해남 파인비치골프링크스에서 열린 BMW레이디스 챔피언십에서 5년만에 LPGA투어 통산 13승째를 거둔 김세영은 시즌 10번째 ‘톱10’에 입상하면서 19만5000달러(약 2억8700여만원)의 상금을 획득했다.