모두투어, 첫 단독 전세선 론칭… 내년 6월 첫 출항

모두투어는 창립 이후 처음으로 단독 전세선 사업을 공식 론칭하며 크루즈 시장 공략에 나선다고 24일 밝혔다.

2026년 6월 19일 출발하는 6박 7일 일정의 ‘모두의 크루즈’가 그 첫 프로젝트다. 첫 전세선 일정은 ‘부산 출발·부산 도착’ 노선에 ‘하코다테가오타루(1박)’을 결합해 기항지 체류 시간을 극대화한 구성으로 설계됐다.운항 선박은 ‘코스타 세레나’호다. 총톤수 11만4147t, 승객 최대 3780명 규모의 대형 선박으로, 이달 중 리뉴얼 완료 후 아시아 노선에 재배치될 예정이다. 객실·레스토랑·엔터테인먼트 전반이 업그레이드되며 더 여유롭고 품격 높은 크루즈 경험을 제공할 전망이다.‘모두의 크루즈’는 북해도의 자연과 도시의 매력을 가장 깊이 있게 체험할 수 있도록 구성됐다. 첫 기항지 하코다테에서는 야경이 가장 아름다운 시간대에 입항해 여유로운 일정이 가능하며, 오타루는 ‘1박 오버나잇’을 적용해 단순 방문을 넘어 체류형 관광을 구현했다. 모두투어는 반나절 기항으로는 목적지를 온전히 담아내기 어렵다는 판단 아래 일반적인 5박 6일이 아닌 6박 7일 일정을 선택했다.선내 프로그램도 차별화했다. 특별 가수 콘서트, 인문·교양 강연, 패밀리·시니어·커플 전용 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 마련해 선상 경험과 기항지 체험이 자연스럽게 연결되는 ‘여정 그 자체가 하나의 여행이 되는 크루즈’를 지향한다. 이를 통해 크루즈 여행을 보다 대중적이며 완성도 높은 관광 형태로 확장해 나갈 계획이다.예약 프로모션도 강화했다. 다음달 31일까지 예약 시 1인 최대 50만 원의 조기 완납 할인과 10명·20명 단체 예약 추가 할인을 제공한다. 예약·상담은 모두투어 공식 홈페이지와 전국 판매 대리점에서 가능하다. 향후 다양한 온라인 제휴 채널로 판매를 확대할 예정이다.이번 전세선 사업에는 웅진프리드라이프가 전략적 파트너로 참여한다. 전세선의 일정 규모 객실을 사전 확보해 함께 운영에 참여하는 방식으로, 모두투어의 기획·운영 체계를 기반으로 양사는 고객 대상 공동 마케팅을 추진하게 된다.한편 모두투어는 2000년 설립된 크루즈 전문 기업 ‘크루즈인터내셔널’을 2010년 자회사로 편입하며 전문 인력과 운영 체계를 갖췄고, 이후 글로벌 선사와의 협업 네트워크를 꾸준히 확대해 왔다.최근 국내 크루즈 시장은 뚜렷한 성장세를 보이고 있다. 해양수산부 통계에 따르면 2024년 크루즈 방한객 규모는 약 81만 명으로 전년 대비 큰 폭으로 증가했으며, 정부도 2025년 수요 확대를 전망하고 있다. 부산·제주 항만의 기항 환경 개선과 인프라 확충이 이어지며 시장 기반이 빠르게 강화되고 있는 가운데, 이번 프로젝트는 모두투어의 전세선 사업에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.우준열 모두투어 사장은 “이번 전세선 사업은 모두투어가 크루즈 산업을 미래 핵심사업으로 본격 육성하기 위한 신호탄”이라며 “기획 단계부터 직접 챙겨온 만큼, 모두투어만의 차별화된 기획력과 서비스로 크루즈 여행의 기준을 한 단계 높이고 장기적으로는 국내 크루즈 시장 저변 확대에도 기여하겠다”고 말했다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지