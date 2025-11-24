“내 집은요?” 서울 30대 무주택 가구 53만명…역대 최대

지난 3일 남산에서 바라본 서울시내 아파트 단지. 연합뉴스

지난해 서울 30대 무주택 가구는 52만7729가구로 집계됐다. 전년 대비 1만7215가구(3.4%) 늘어난 수치로, 관련 통계가 작성된 2015년 이후 최대 규모다.

지난달 26일 노원구 수락산역 인근 한 부동산에 급매 안내문이 여럿 붙어 있다. 연합뉴스

서울 집값의 절대 수준이 높은 상황에서 LTV(주택담보대출비율) 등 대출 규제가 강화되자, 현금 동원력이 부족한 30대 초중반의 매수세가 완전히 꺾인 것으로 보인다.