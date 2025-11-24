미국·우크라, 평화구상에 “진전 있다” 한 목소리…트럼프 “우크라, 감사하지 않아” 또 비난

마코 루비오 미 국무 “엄청난 진전 이뤘다”

우크라 대표단도 “매우 생산적 회담…상당한 진전”

젤렌스키 “미국에 감사…전쟁을 일으킨 건 러시아”

마코 루비오 미국 국무장관이 23일(현지시간) 스위스 제네바에서 우크라이나 대표단과 평화 구상에 대한 협상을 한 뒤 취재진에게 설명하고 있다. 연합뉴스

마코 루비오 미 국무장관 등 미국 협상단이 23일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 우크라이나와의 평화 구상 협상에 참석해 있다. 연합뉴스

앞으로 며칠 동안 제안들을 조율하기 위해 노력할 것이며 유럽의 친구들도 참여시킬 것”이라면서 “물론 최종 결정은 미국과 우크라이나 대통령의 몫”이라고 말했다.

러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 격렬하고 끔찍하며 미국과 우크라이나에 강력하고 제대로 된 리더십이 있었다면 절대 일어나지 않았을 것”이라고 주장했다. 그러면서 “

우크라이나의 지도부는 우리의 노력에 고마움을 전혀 표현하지 않았으며 유럽은 계속해서 러시아에서 원유를 사고 있다”고 밝혔다. 트럼프는 러시아는 비판하지 않았다.