수도권 곳곳 약한 비…강원·경북 동해안과 산지 건조특보
24일 전국이 대체로 흐린 가운데 중부 지방을 중심으로 약한 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서울·경기·인천과 강원 내륙에 5㎜ 미만이다. 대전·세종·충남과 충북에는 1㎜의 비가 내릴 것으로 예상된다.
건조 특보가 발효된 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠다. 또 강원 산지에는 오는 25일 새벽까지 바람이 순간 풍속 시속 70㎞ 안팎으로 강하게 불어 산불에 유의해야 한다.
낮 기온은 15~20도로 예보됐다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 11.3도, 인천 11.1도, 수원 8.6도, 춘천 5.9도, 강릉 12.5도, 청주 8.8도, 대전 8.9도, 전주 9.3도, 광주 8.9도, 제주 15.5도, 대구 7.3도, 부산 11.0도, 울산 8.8도, 창원 9.5도 등이다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0ｍ, 서해·남해 0.5~1.5ｍ로 예상된다.
