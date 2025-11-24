시사 전체기사

수도권 곳곳 약한 비…강원·경북 동해안과 산지 건조특보

입력:2025-11-24 06:13
공유하기
글자 크기 조정
비가 내린 2024년 11월 21일 오후 서울 종로구 거리에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

24일 전국이 대체로 흐린 가운데 중부 지방을 중심으로 약한 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서울·경기·인천과 강원 내륙에 5㎜ 미만이다. 대전·세종·충남과 충북에는 1㎜의 비가 내릴 것으로 예상된다.

건조 특보가 발효된 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠다. 또 강원 산지에는 오는 25일 새벽까지 바람이 순간 풍속 시속 70㎞ 안팎으로 강하게 불어 산불에 유의해야 한다.

낮 기온은 15~20도로 예보됐다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 11.3도, 인천 11.1도, 수원 8.6도, 춘천 5.9도, 강릉 12.5도, 청주 8.8도, 대전 8.9도, 전주 9.3도, 광주 8.9도, 제주 15.5도, 대구 7.3도, 부산 11.0도, 울산 8.8도, 창원 9.5도 등이다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0ｍ, 서해·남해 0.5~1.5ｍ로 예상된다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
993
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
10·15대책에 전세가 흔들… 목동·강남서 2억 이상 급등
‘특징주 기사’ 써 주가 띄웠다… 9년간 112억 꿀꺽
이대통령, 中총리와 회동…“이른 시일 베이징서 만나길”
수능의 배신…“고교 수준 벗어난 괴물됐다”
정청래 ‘1인 1표제’ 강행에 친명계도 ‘발끈’… 당심 분화 가속
푸틴이 만든 듯한 트럼프 ‘종전안’… 벼랑 끝 몰린 젤렌스키
[단독] ‘항소 포기 관여’ 박철우가 쓴 연구서엔 “범죄수익 철저 환수”
조국 “토지공개념 도입 필요…헌재·대법·대검도 지방 이전해야”
국민일보 신문구독