38노스 “영변 핵시설 확장·현대화 지속 진행…열교환기 설치”
북한의 주요 핵시설인 영변 원자력연구단지가 시설 현대화, 확장 작업을 연중 꾸준히 진행하고 있는 것으로 나타났다고 미국의 북한 전문 매체 38노스가 보도했다.
23일 38노스에 따르면 10∼11월 촬영된 상업 위성사진을 기존 사진과 비교한 결과 영변 원자력 단지 곳곳에서 활발한 시설 개선 작업이 이뤄진 사실이 확인됐다.
특히 방사화학실험실(RCL) 북동쪽의 신규 우라늄 농축 시설 추정 건물 주변은 올해 시설 개선 작업이 가장 활발하게 이뤄지고 있다고 38노스는 분석했다.
이 건물은 앞서 6월 촬영된 위성사진에서 포착된 바 있다. 최소 2층 높이에 120ｍ×47ｍ 면적의 대형 건물로, 북한 새로 건설하는 우라늄 농축시설이라는 의심을 받고 있다.
10월 22일, 11월 13일 등 최근에 해당 지역을 촬영한 위성사진에서는 6월 당시 미완 상태였던 부속 건물들의 외관도 완성된 모습이 확인됐다.
차고, 건물 사이를 잇는 폐쇄형 통로 등이 추가되고, 건물 주변을 콘크리트 포장으로 마감한 모습도 포착됐다.
이 건물에 열교환기로 보이는 장비 6대가 설치된 사실도 확인됐다. 열교환기는 우라늄 농축에 필수인 원심분리기의 열을 식히고, 건물 내부의 온도를 안정적으로 유지하는 데 쓰이는 장비다.
건물 외부에서 다른 장비까지 관찰 가능하다는 점을 고려하면 이 건물의 내부 공사가 여전히 진행중이라는 점을 시사한다고 38노스는 분석했다.
북한 김정은 국무위원장은 올해 초 핵무기 관련 연구소를 방문하면서 “무기급 핵물질 생산계획을 초과수행”하겠다면서 올해를 핵 무력 강화를 위한 핵심적인 한 해로 규정했다.
38노스는 영변 원자력 단지를 촬영한 위성사진에서 5메가와트(㎿)급 원자로의 지속 가동, 실험용 경수로의 준운영 단계 시험 등이 포착됐다면서, 이런 활동이 모두 김정은의 핵전력 증강 요구에 부합한다고 설명했다.
한편 미국의 북한 전문매체 NK뉴스는 중국 해관총서 자료를 분석한 결과 북한이 10월 엑스레이와 CT 스캐너 등 약 210만 달러 규모의 의료장비를 중국에서 새로 들여왔다고 전했다.
NK뉴스는 의료장비가 최근 문을 연 강동군병원과 평양종합병원에 투입됐을 가능성이 있다고 지적했다.
NK뉴스는 같은 기간 북한이 철과 수산물 등 제재 품목 약 15만 달러 어치를 중국에 수출한 것으로 나타났다고 덧붙였다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사