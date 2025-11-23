이상일 용인특례시장 “용인에 진행되는 반도체 투자 규모 1000조 육박”

직원들의 요청에 따라 ‘용인의 미래 도시 비전’을 주제로 한 강연에서

45년 숙원이었던 송탄상수원보호구역(1950만평) 해제와 관련해서는 “2023년 3월 첨단시스템반도체 국가산단을 용인으로 유치한 것이 결정적인 계기가 됐다”며 “국가산단 일부가 송탄상수원보호구역에 걸쳐 있었는데 나라의 미래와 직결된 국가 전략산업을 강화하려면 송탄상수원보호구역 규제를 전면 해제해야 한다는 논리가 먹힌 결과로 시는 이제 이 방대한 땅을 시의 미래와 반도체산업 발전을 위해 쓸 수 있게 됐다”고 강조했다.

“수지구 신봉·성복동을 지나게 될 경기남부광역철도 신설사업은 용인·성남·수원·화성 4개 도시가 함께 추진해 왔고, 타당성 조사에서도 경제성(B/C)이 1.2로 매우 높게 나왔다”며 “국토부 등에 이 사업의 의미와 중요성을 지속적으로 강조해 온 만큼 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있을 것이라는 기대를 갖고 있다”고 말했다. 이어

“공약사업인 화성 양감에서 용인 남사읍

·

이동읍

·

원삼면 남쪽을 거쳐 안성 일죽면까지 이어지는 반도체고속도로는 최근 민자 적격성 조사를 통과했다

”고 덧붙였

다.