멀티골에도 웃지 못한 손흥민…승부차기 실축으로 시즌 마감

LAFC의 손흥민이 23일(한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 팰리스 스타디움에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS컵 플레이오프 서부 콘퍼런스 준결승(8강전)에서 후반 동점골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. 로이터연합뉴스

역습 한 방을 노렸지만 최전방에 나선 손흥민과 데니스 부앙가에게 가는 패스가 틀어막혔다. LAFC는 전반 내내 단 한 차례의 유효슈팅도 만들어내지 못한 채

전반 39분과 추가시간에 잇따라 두 골을 내주며 흔들렸다.

기대를 모았던 손흥민과 리오넬 메시(인터 마이애미)의 맞대결은 다음 시즌 개막전으로 미뤄졌다. 지난 8월 LAFC 유니폼을 입은 손흥민은 이날 멀티골까지 더해 시즌 13경기에서 12골 4도움을 기록했다.

우승 욕심을 드러내 온

손흥민은 경기 뒤 “연장전 막판에 근육 경련이 있었다. 모든 것은 내 책임”이라며 “