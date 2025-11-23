시사 전체기사

‘천하무적’ 안세영, 女단식 최초 10관왕 새 역사

입력:2025-11-23 17:56
안세영이 23일(한국시간) 호주 시드니에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 호주오픈 여자단식 시상식에서 우승 트로피에 입을 맞추고 있다. AFP연합뉴스

‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 호주오픈에서 단 한 게임도 내주지 않고 퍼펙트 우승을 달성했다. 안세영은 이번 우승으로 세계배드민턴연맹(BWF) 여자단식 사상 최초로 단일 시즌 10관왕에 오르는 새 역사를 써냈다.

세계랭킹 1위인 안세영은 23일(한국시간) 호주 시드니에서 열린 2025 BWF 월드투어 슈퍼 500 호주오픈 여자단식 결승에서 인도네시아의 푸트리 쿠수마 와르다니(7위)를 게임 스코어 2대 0(21-16 21-14)으로 완파하고 정상에 올랐다. 올해 출전한 14번의 국제대회에서 10차례 우승하며 절대 강자의 위치를 굳건히 했다. 2023년 자신이 세웠던 여자단식 한 시즌 최다 우승 기록(9회)도 갈아치웠다.

이번 대회는 왕즈이(2위), 한웨(4위), 천위페이(5위·이상 중국), 야마구치 아카네(3위) 등 주요 상위 랭커들이 모두 불참했다. 안세영은 이번 대회 32강전부터 결승까지 단 한 게임도 지지 않는 완벽한 경기력으로 연거푸 승리를 따냈다.
안세영이 23일(한국시간) 호주 시드니에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 호주오픈 여자단식 시상식에서 우승 트로피를 든 채 세리머니를 하고 있다. AFP연합뉴스

와르다니와의 상대 전적도 6전 전승이 됐다. 안세영은 1게임 16-16 동점 상황에서 공격 태세로 전환해 내리 점수를 따냈다. 2게임에서는 10-10까지 맞서다 체력적 우위를 바탕으로 점수를 벌리며 순식간에 달아났다. 결승전은 단 44분 만에 끝났다. 경기를 마친 안세영은 두 손을 들어 손가락 10개를 모두 펼쳐 보이는 세리머니로 시즌 10번째 우승을 자축했다.

안세영은 다음 달 중국 항저우에서 펼쳐지는 BWF 월드투어 파이널스에서 11관왕에 도전한다. 올해 활약한 정상급 선수들만 참가하는 월드투어 파이널스는 왕중왕전 성격을 띤다. 이 대회에서 정상에 등극하면 2019년 남자단식의 모모타 겐토(일본)가 달성했던 BWF 단일 시즌 최다 우승 타이기록(11회)을 쓸 수 있다.

한국 배드민턴은 올해 안세영과 남자복식 세계랭킹 1위인 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 나란히 10관왕에 오르는 쾌거를 이뤘다. 서승재-김원호 조는 지난 16일 일본 구마모토 마스터스 정상에 올라 남자복식 한 시즌 최다 우승 타이기록을 수립했다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

