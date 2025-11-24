“영원한 1등은 없다” 챗GPT 3주년 앞두고 AI모델 경쟁 심화

구글, 추론능력 강화 ‘제미나이 3’ 공개

xAI는 감성 이해력 높인 ‘그록 4.1’ 발표

중국 ‘문샷 AI’도 주목

구글이 지난 18일(현지시간) 공개한 최신 AI 모델 ‘제미나이 3’는 멀티모달 이해와 추론 능력을 대폭 강화해 기존 AI 모델보다 더 나은 성능을 보여줬다. 지난 21일 기준

가장 어려운 AI 성능평가로 불리는 ‘인류 마지막 시험에서도 최고점수(37.5%)를 받았다. 제미나이 2.5 프로(21.6%)와 GPT 5.1(26.5%)을 모두 뛰어넘었다.

하루 전인 17일에는 일론 머스크가 이끄는 xAI가 ‘그록 4.1(Grok 4.1)’을 공개했다. 감성 이해력을 강화해 감정적 대화에서 공감하는 응답을 잘하도록 설계됐다.

심층적 사고를 지원하는 ‘그록 4.1 씽킹’은 제미나이 3 프로가 공개되기 전까지 LM아레나에서 잠시 1위에 올랐다.

미국 빅테크들이 약진하는 가운데 중국 기업 중에는 최근 ‘문샷 AI’가 주목받고 있다. 최신 오픈소스 모델인 ‘키미 K2 씽킹’은

LG의 엑사원 4.0은 지난 7월 출시 직후 주요 벤치마크에서 높은 점수를 받았지만, 최근에는 업데이트되지 않아 순위권에 없는 상태다. 범용 서비스를 하지 않는 만큼 잦은 업데이트 필요성이 높진 않지만, 글로벌 모델에 비견할 모델 출시에 속도를 내야 한다는 지적도 나온다.

경쟁에서 이미 늦었을 수는 있지만, AI 모델을 만드는 경험을 하는 것만으로도 의미가 있는 작업이 될 것”이라고 말했다.