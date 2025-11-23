강훈식, 양양 ‘계엄령 놀이’ 공무원 논란에 “감사·수사로 엄정 조치”
관리자·상급자 감사·조사도 지시
강훈식 대통령 비서실장은 강원도 양양군 소속 7급 공무원이 환경미화원들을 상대로 폭행과 협박 등 갑질 행각을 벌였다는 의혹에 대해 관계 부처에 감사·수사 등 엄정 조치할 것을 지시했다.
대통령실은 23일 대변인실 명의 공지에서 “최근 언론 보도를 통해 양양군 소속 7급 공무원이 환경미화원들에게 지속적인 괴롭힘과 폭행, 욕설, 협박, 주식매매 강요 등 부적절한 행위를 했다는 의혹이 제기되며 사회적 충격과 공분을 일으키고 있다”며 “이같은 행위가 사실이라면 공직자의 기본자세와 품위를 심각하게 훼손함은 물론이고 결코 있어서는 안 될 범죄행위”라고 밝혔다.
그러면서 “강 실장은 행정안전부와 고용노동부, 경찰 등 관계부처와 협의해 해당 공무원에 대해 각각 지방공무원법, 근로기준법 위반 여부와 폭행, 협박, 강요 등 범죄행위에 대해 감사, 조사 및 수사를 신속히 착수해 엄정하게 조치할 것을 지시했다”며 “또한 해당 공무원에 대한 지도·감독 책임이 있는 관리자 및 상급자의 관리·감독 실태 역시 철저히 감사하거나 조사해 그 결과에 따라 조치하도록 지시했다”고 설명했다.
앞서 해당 공무원은 이른바 ‘계엄령 놀이’를 하며 환경미화원을 상대로 폭력을 행사한 것으로 알려졌다. 청소차에 일부러 미화원을 태우지 않고 출발해 뒤쫓아 달리게 하거나 자신이 투자한 주식의 가격이 떨어지면 가위바위보를 시켜 진 사람에게 폭력을 행사하기도 했다. 자신이 투자한 주식을 미화원들에게 강매하고 특정 색상 속옷 착용을 강요하기도 한 것으로 알려졌다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
