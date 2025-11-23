시사 전체기사

양양 ‘계엄령 놀이’ 갑질 논란에…강훈식 “감사·수사로 엄정 조치”

입력:2025-11-23 16:38
수정:2025-11-23 17:04
공유하기
글자 크기 조정
양양군청 전경. 양양군 제공

강훈식 대통령 비서실장은 강원 양양군 공무원이 환경미화원을 상대로 직장 내 괴롭힘을 했다는 논란과 관련해 관계기관에 엄정 조치를 지시했다.

강 실장은 23일 “행정안전부와 고용노동부, 경찰 등 관계부처는 협의해 해당 공무원에 대해 지방공무원법, 근로기준법 위반 여부와 폭행, 협박, 강요 등 범죄행위에 대해 조사 및 수사를 신속히 착수해 엄정 조치하라”고 지시했다고 대통령실이 밝혔다.

강 실장은 또 “해당 공무원에 대한 지도·감독 책임이 있는 관리자 및 상급자의 관리·감독 실태 역시 철저히 감사하거나 조사해 그 결과에 따라 조치하라”고 주문했다.

앞서 양양군 소속 7급 운전직 공무원 A씨가 미화원들에게 ‘계엄령 놀이’를 하며 폭력을 행사하거나 주식매매를 강요하는 등 직장 내 괴롭힘을 해왔다는 의혹이 보도됐다. A씨는 청소차에 일부러 미화원을 태우지 않고 출발해 뒤쫓아 달리게 하거나 자신이 투자한 주식의 가격이 떨어지면 가위바위보를 시켜 진 사람에게 폭력을 행사했다. 심지어 특정 색상 속옷 착용 등을 강요한 것으로 전해졌다.

대통령실은 “이런 행위가 사실이라면 공직자의 기본자세와 품위를 심각하게 훼손함은 물론 결코 있어서는 안 될 범죄행위”라고 지적했다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
젠슨황도 반했다…해외서 가장 인기 있는 한식은 역시 ‘이것’
“서울 아파트값 한 달 새 1.72%↑…5년2개월만 최고 상승률”
‘계엄령 놀이’ 갑질 공무원 논란 양양군…“깊이 송구”
AI 사기꾼들이 가장 탐낸 ‘세계 1위 얼굴’은 누구?
조국 ‘대장동 토론’ 제안에 장동혁 “좋다, 정청래도 환영”
YS차남 김현철, 10주기 불참 민주당에 “개딸·김어준 아바타”
‘멍청이’ 막말에 자리박찬 참가자… 미스유니버스 우승
‘자택침입 흉기 강도 제압’ 나나 모녀, 정당방위 인정
국민일보 신문구독