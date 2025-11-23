젠슨황도 반했다…해외서 가장 인기 있는 한식은 역시 ‘이것’
해외에서 가장 인기 있는 한식 메뉴로 한국식 치킨이 꼽혔다. K팝, K-드라마 등 한국 콘텐츠에 대한 인기에 힘입어 한식에 대한 선호도 또한 높아졌다.
농림축산식품부와 한식진흥원은 22개국 주요 도시의 소비자 1만1000명을 대상으로 한 ‘2025년 해외 한식 소비자 조사 결과’를 23일 발표했다.
가장 선호하는 한식으로는 한국식 치킨(14%)이 꼽혔다. 이어 김치(9.5%), 비빔밥(8.2%), 불고기(5.6%), 라면(5.1%), 삼겹살 구이(4.5%) 등도 상위권에 자리했다.
최근 1년간 가장 자주 먹은 한식으로는 한국식 치킨(28.3%)과 김치(28.0%)가 비슷한 응답률을 보였다. 이어 비빔밥(19.9%), 라면(16.6%), 불고기(14.0%) 등도 자주 먹은 것으로 조사됐다.
한식에 얼마나 잘 알고 있는지 묻는 말에 ‘알고 있다’는 응답이 68.6%로 조사 이래 최고치를 기록했다. 한식을 먹어본 사람의 94.2%는 한식에 만족한다고 답했다. 한식을 다시 먹겠다는 의향도 80.6%로 처음으로 80%를 넘어섰다.
최근 1년간 현지 한식당을 방문한 경험이 있는 응답자는 71.7%였다. 한식당 방문자의 93.1%가 만족했으며 90.7%는 재방문 의사가 있다고 밝혔다. 특히 호찌민, 마닐라, 상하이, 자카르타, 베이징, 런던, 두바이, 상파울루, 시드니, 홍콩 등에서 만족도와 재방문 의향이 평균보다 높았다.
