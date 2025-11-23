시사 전체기사

젠슨황도 반했다…해외서 가장 인기 있는 한식은 역시 ‘이것’

입력:2025-11-23 16:32
공유하기
글자 크기 조정
젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동 중 시민에게 치킨과 감자튀김을 나눠주고 있다. 연합뉴스

해외에서 가장 인기 있는 한식 메뉴로 한국식 치킨이 꼽혔다. K팝, K-드라마 등 한국 콘텐츠에 대한 인기에 힘입어 한식에 대한 선호도 또한 높아졌다.

농림축산식품부와 한식진흥원은 22개국 주요 도시의 소비자 1만1000명을 대상으로 한 ‘2025년 해외 한식 소비자 조사 결과’를 23일 발표했다.

가장 선호하는 한식으로는 한국식 치킨(14%)이 꼽혔다. 이어 김치(9.5%), 비빔밥(8.2%), 불고기(5.6%), 라면(5.1%), 삼겹살 구이(4.5%) 등도 상위권에 자리했다.

최근 1년간 가장 자주 먹은 한식으로는 한국식 치킨(28.3%)과 김치(28.0%)가 비슷한 응답률을 보였다. 이어 비빔밥(19.9%), 라면(16.6%), 불고기(14.0%) 등도 자주 먹은 것으로 조사됐다.

한식에 얼마나 잘 알고 있는지 묻는 말에 ‘알고 있다’는 응답이 68.6%로 조사 이래 최고치를 기록했다. 한식을 먹어본 사람의 94.2%는 한식에 만족한다고 답했다. 한식을 다시 먹겠다는 의향도 80.6%로 처음으로 80%를 넘어섰다.

최근 1년간 현지 한식당을 방문한 경험이 있는 응답자는 71.7%였다. 한식당 방문자의 93.1%가 만족했으며 90.7%는 재방문 의사가 있다고 밝혔다. 특히 호찌민, 마닐라, 상하이, 자카르타, 베이징, 런던, 두바이, 상파울루, 시드니, 홍콩 등에서 만족도와 재방문 의향이 평균보다 높았다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
젠슨황도 반했다…해외서 가장 인기 있는 한식은 역시 ‘이것’
“서울 아파트값 한 달 새 1.72%↑…5년2개월만 최고 상승률”
핵우산 대신 ‘AI우산’ 펴는 G2… 신세계 쟁탈전
與 내란재판부 속도조절에도… 강경파 “순방 후 법 통과”
‘자택침입 흉기 강도 제압’ 나나 모녀, 정당방위 인정
“계양산인데 살려주세요” 신고 후 연락 두절…사흘 째 수색
‘멍청이’ 막말에 자리박찬 참가자… 미스유니버스 우승
모델 레터링도 뗐다… 제네시스의 자신감
국민일보 신문구독