오승록 노원구청장, ‘2025 사랑의 김장나누기’ 성료
오승록 노원구청장이 지난 21일 서울 노원구 중계근린공원에서 열린 '2025 사랑의 김장나누기’ 행사에 참석해 노원구 새마을부녀회와 함께 김장김치를 담그고 있다.
‘사랑의 김장나누기’ 행사는 지역 내 다문화가정과 저소득 가구에 김장김치를 지원하기 위해 마련됐으며 20일부터 21일까지 이틀간 진행됐다.
이날 담근 김장김치는 총 400박스(각 9kg)로 독거 어르신, 장애인 가구, 다문화가정 등에 전달될 예정이다.
오승록 노원구청장은 “어려운 이웃을 위해 따뜻한 나눔을 실천하는 새마을부녀회와 자원봉사자, 후원자분들께 진심으로 감사드린다”며 “사랑의 온기를 담은 김치를 통해 소외된 이웃들이 온정을 느끼며 따뜻한 겨울을 보낼 수 있길 바란다”고 말했다. <사진=노원구청 제공>
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사