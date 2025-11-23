김관영 지사 “인공태양 연구시설 준비된 곳은 새만금”
김 지사, 직접 PT발표에 나서
전력·용수·안정성 갖춘 백지부지 강점 부각
전북특별자치도가 1조2000억원 규모의 인공태양(핵융합) 연구시설 유치를 위한 최종 발표평가를 마치며 유치전에 속도를 내고 있다.
김관영 전북지사는 21일 대전 한국연구재단에서 열린 발표평가에 직접 PT 발표자로 나서 “가장 먼저, 가장 잘 준비된 곳은 새만금”이라며 강력한 유치 의지를 밝혔다. 전북은 지난 18일 현장실사에 이어 이날 최종 발표를 진행하며 새만금의 기반 경쟁력을 집중 부각했다.
전북도는 2009년 국가핵융합연구소와의 협약 이후 16년간 준비해 온 인프라와 계획 이행 성과를 핵심 근거로 제시했다. 새만금 산업단지 3공구는 매립공정률 93%로 2027년 착공이 가능하며 전력·용수·도로 등 기반시설이 완비돼 있다. 0.7㎞ 인근 변전소에서 최대 500MW까지 공급이 가능하고, 연 300만t 용수 확보와 6~8차로 진입도로 등 접근성이 강점이다.
새만금 부지는 지장물·민원 부담이 없는 백지부지, 활성단층 부재, 1000년 파고를 견디는 방조제 등으로 지반·안전성이 우수하다는 점도 강조했다. 인근에는 플라즈마기술연구소, 방사선연구소 등 정부출연연구기관과 ITER 참여 기업 등이 집적해 연구 생태계도 갖춰져 있다고 설명했다.
김 지사는 “핵융합 중성자 조사시설 등 이번 공모 내용은 전북이 2019년부터 제안해 온 계획과 대부분 일치한다”며 “이제는 약속을 실천해야 할 때”라고 말했다.
한국연구재단은 최종 후보지를 이달 말 선정한다. 핵융합은 수소 1g으로 석유 8t에 해당하는 에너지를 생산할 수 있으며 탄소배출과 고준위 폐기물이 없는 차세대 청정에너지로 주목받고 있다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
