[속보] 조국혁신당 당대표에 조국 당선…찬성률 98%

입력:2025-11-23 16:14
수정:2025-11-23 16:31
23일 충북 청주 오스코에서 열린 조국혁신당 2025전국당원대회에서 조국 당대표 후보가 정견을 발표하고 있다. 뉴시스

조국 전 비상대책위원장이 23일 조국혁신당 당대표에 당선됐다. 조 대표는 3기 당대표 선거에 단독 출마했다.

조 대표는 이날 오후 충북 충주 오스코에서 열린 3기 지도부 선출을 위한 전국당원대회(전당대회)에서 찬성 98.6%, 반대 1.4%로 당선됐다. 조 대표는 지난해 7월 치러진 2기 지도부 선출 전당대회에서도 99.9% 찬성으로 당대표가 된 바 있다.

이번 전당대회에는 전체 선거인단 4만4517명 가운데 2만1040명이 참여해 투표율 42.1%를 기록했다.

최고위원으로는 신장식 의원(득표율 77.8%)과 정춘생 당 정책위의장(12.1%)이 당선됐다. 신 의원은 수석최고위원으로 당대표 궐위시 대표직을 이어 받는다.

조 대표는 당선 수락 연설에서 “저를 조국혁신호의 선장으로 다시 임명해 주셨다”며 “여러분의 간절하고 단호한 뜻을 잘 알고 있다. 어떤 어려움이 있더라도 끝까지 포기하지 않고 나아가겠다”고 말했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

