“용산 다시 갈게요” 국방부, 이사 비용 238억 요청
이재명 대통령이 청와대 집무실 복귀를 준비 중인 가운데, 국방부가 용산 옛 청사로 복귀하기 위해 200억원대의 예산이 필요하다는 의견을 냈다.
23일 강대식 국민의힘 의원실에 따르면 국방부는 대통령실의 청와대 복귀에 따라 국방부·합동참모본부 청사 재배치가 필요하다는 의견을 국회에 제출했다. 국방부는 이를 위해 내년도 국방부 예산에서 총 238억6000만원의 증액이 필요하다고 주장했다.
국방부는 PC, 회의실 영상장비 등 네트워크 구축 비용 133억원, 시설보수비 65억6000만원, 화물이사비 40억원 등의 예산을 책정했다.
앞서 윤석열 정부는 지난 2022년 대선 직후 청와대 대통령 집무실 이전을 추진해 그해 5월 용산 옛 국방부 청사에서 근무를 시작하며 ‘용산 대통령실’ 시대 개막을 알렸다. 대통령실의 용산 이전으로 국방부는 바로 옆에 있는 합동참모본부 청사로 이전하게 됐다. 이후 현재까지 약 3년 국방부와 합동참모본부는 한 건물에서 지내고 있다.
대통령실의 청와대 복귀를 위한 절차는 이미 시작됐다. 강훈식 대통령 비서실장은 지난 6일 국회 운영위원회 국정감사에서 “용산 대통령실의 청와대 이전 공사가 연내 완료를 목표로 진행 중”이라며 “관저는 보안 문제로 내년 초 또는 상반기까지 봐야 한다”고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
