네오플 노사, 5개월 파업 갈등 마침표

임금·복지 확대… 전세 지원금·복지포인트 인상도

네오플 사측의 성과급 제도 변경에 항의하며 쟁의에 들어간 넥슨 자회사 네오플 노동조합의 조정우 분회장이 지난 6월 18일 서울 강남구 서울지사 사옥 앞에서 집회를 열고 발언하고 있다. 연합뉴스

임금 인상 재원을 비롯해 복지포인트, 주거 지원금, 근로시간 면제시간 확대 등이 포함됐다.

활동을 위한 제도적 장치도 강화됐다.

근로시간면제(타임오프) 총량이 6000시간으로 확대되고 풀타임 2명, 파트타임 2명이 전담한다.