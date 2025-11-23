디자인권 보호 강화된다…28일 ‘디자인보호법’ 개정안 시행

현행 디자인보호법에 따르면 패션·잡화 등 유행 주기가 짧은 물품은 심사를 간소화하는 ‘디자인일부심사등록제도’를 운영하고 있다.

최근들어 알려진 디자인을 등록받아 독점 판매하는 사례가 증가하는 만큼

앞으로는 신규성 등이 없는 디자인에 대한 명백한 거절이유를 발견하면

심사관이 등록을 거절할 수 있게 된다.

등록공고일로부터 3개월에 불과했던 디자인일부심사등록 관련 이의신청 기간도 늘어난다. 침해통지를 받았을 경우 통지를 받은 날부터 3개월 이내(등록공고일부터 1년이내)라면 이의신청이 가능하도록 변경했다.

이춘무 지식재산처 상표디자인심사국장은 “개정안을 통해 디자인일부심사제도의 악용을 막고, 정당한 권리자가 신속하고 효율적으로

되찾을 수 있는 기반이 마련됐다”며 “창작자들이 안심하고 디자인 권리를 확보할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.