부산 괘법·감전, 생활권으로 재편된다… ‘해피챌린지’ 첫 성과

단절됐던 사상권 보행축 복원… 동선 변화

그린카펫 준공으로 첫 성과… 이동·여가 개선

부산 15분도시 모델 가동… 국제도 인정

괘내마을~사상공원 보행환경 개선사업 조감도. 단절된 구간을 하나의 보행축으로 연결하는 핵심 사업이다. /부산시 제공

부산시가 괘법·감전 일대에서 추진 중인 ‘제2차 해피챌린지’가 첫 완성 사업을 공개하며 본격적인 도시 전환 작업에 들어갔다. 철로와 대로에 가로막혀 생활권이 끊겨 있던 사상권을 하나의 생활권으로 재편하는 프로젝트로, 단순한 보행로 정비를 넘어 도심 구조 자체를 바꾸는 전략으로 주목받고 있다.



23일 부산시에 따르면 시는 6.94㎢ 규모의 해피챌린지 괘법·감전 생활권을 ‘사람 중심’으로 다시 설계해 주민 3만8000여명의 일상 동선을 회복시키는 데 초점을 맞추고 있다. 최근 준공된 ‘사상광장로 그린카펫’은 2차 해피챌린지에서 가장 먼저 완성된 사업으로, 이 일대의 생활축을 재편하는 첫 번째 연결축 역할을 한다. 기존에는 노상주차장과 차로로 채워진 도로였으나, 보행 중심 선형공원으로 탈바꿈하며 지역의 일상 변화가 시작됐다는 평가다.



이번 사업의 1차 가치는 ‘단절 해소’다. 괘법·감전 일대는 지리적으로는 가까운 데도 철로, 대로, 공업 지역 등으로 생활권이 분리된 대표적인 도심 단절 구간이었다. 괘내마을, 사상역, 사상공원, 낙동강 등 주요 활동 지점 간 이동이 불편했고, 이는 생활권 활성화의 가장 큰 걸림돌이었다. 사상광장로 그린카펫과 앞으로 조성될 동·서이음길은 이 단절 구조를 하나의 보행축으로 통합하는 역할을 한다. 개발 중심으로 형성된 도시 구조에서 사람 중심의 생활권 구조로 바꾸는 기초 단계라는 의미가 있다.



두 번째 가치는 ‘생활권 재편’이다. 괘법·감전 생활권의 또 다른 특징은 주거·공업·녹지·상업지역이 혼재돼 있다는 점이다. 용도 지역이 복잡하게 얽힌 만큼 일상 서비스 접근성이 낮고, 생활 환경이 공간별로 들쭉날쭉했다. 이번 사업은 이러한 복합 지형을 생활권 단위로 재정비하는 시도로, 선형공원·보행길·반려동물 숲속 산책로 등 생활 기반 시설을 확대하면서 공업 중심 공간을 일상 중심 공간으로 재해석하고 있다. 여가·돌봄·이동 서비스가 모두 가까워지는 구조로 바뀌면서 삶의 질 개선 폭도 커질 것으로 기대된다.



세 번째는 ‘지역 공동체 회복’이다. 해피챌린지로 조성하는 공원, 산책로, 커뮤니티 공간 등은 주민이 일상에서 자연스럽게 만나는 지점을 만들며 지역 공동체 회복을 촉진한다. 특히 반려동물 문화공간은 연령대별 이용률이 높아 세대 간 교류 기반을 만들 수 있는 시설로 꼽힌다. 도시의 물리적 연결이 사회적 연결로 이어지는 구조가 형성되는 셈이다.



사상공원, 낙동강 제방, 사상광장으로 이어지는 녹지 축은 환경 측면에서도 의미가 크다. 그동안 고립된 공원이 녹지 네트워크로 연결되면 도시열섬 완화, 미세먼지 안정, 폭염 대응 등 도시 기후 회복력이 상승한다. 낙동강 수변과의 연계가 강화되면 향후 친환경 수변도시 전략으로 확장할 여지도 생긴다.



마지막으로 괘법·감전 생활권은 부산형 15분도시의 ‘테스트베드’로서 의미가 크다. 산업·주거·녹지 혼재 지역을 생활권 단위로 재편하는 이번 시도는 부산 전역에 확장될 15분도시 모델의 기준점이 될 전망이다. 동·서이음길, 반려동물 숲속 산책로, 낙동제방 경관길, 사상공원 물놀이터 등 남은 과제는 2027년까지 차례로 완성될 예정이다.



부산의 15분도시 전략은 국제적으로도 인정받았다. 부산시는 튀르키예 이스탄불에서 열린 ‘2025 리브컴 어워즈(LivCom Awards)’에서 도시 종합 금상(Gold Award)과 ‘지속 가능한 계획 및 관리 정책’ 기준상(Criteria Award)을 동시에 수상했다. 해피챌린지를 포함한 생활권 단위 정책이 시민 일상에서 지속가능성을 구현한 사례로 평가받으면서 부산형 15분도시 모델의 국제 경쟁력을 입증했다는 평가다.



20일 사상광장로 그린카펫에서 열린 제2차 해피챌린지 괘법·감전 생활권 준공식에서 참석자들이 녹색 천을 흔들고 있다. /부산시 제공

한편, 괘법·감전 생활권의 첫 성과로 꼽히는 사상광장로 그린카펫 조성사업은 지난 20일 준공식을 열고 시민들에게 공개됐다. 시는 이번 성과를 바탕으로 15분도시 모델을 지역별로 확대하고, WDC2028(세계디자인수도) 등 국제 행사와 연계해 도시 혁신 전략을 강화한다는 계획이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



