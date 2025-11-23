첫 대전시청사 ‘시공회당’으로…설계 본격 추진
1937년 지어진 첫 대전시청 건물의 복원·보수를 위한 설계작업이 본격 추진된다.
대전시는 첫 시청사 복원사업 설계용역을 위해 아인그룹건축사무소·제이아이건축사사무소와 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.
설계용역 제안 공모 심사에서 당선된 이들의 작품 ‘시공회당(時空會堂)’은 ‘시간의 흔적을 공간으로 빚는다’는 의미를 담았다. 오래된 시청사 건물의 섬세한 보존 전략과 현재·미래의 활용 가치를 높이는 계획, 공간 분석 및 원형 복원을 위한 기술적 완성도에서 높은 평가를 받았다.
김지현 제이아이건축사사무소장은 프랑스에서 근대건축유산 복원 전문가로 활동해 왔으며, 프랑스 뚤루즈역 리노베이션 프로젝트의 총괄 건축가로서 지난해 유네스코 베르사유상을 수상했다.
건축가 김수근 선생이 설립한 공간건축 출신인 최영희 아인건축사사무소 대표는 다양한 공공건축 설계에서 뛰어난 실력을 보여온 건축가다.
설계용역의 범위는 복원 및 보수에 대한 기본·실시설계를 비롯해 구조와 내진보강 설계가 포함된다. 기간은 약 6개월이며 시는 설계가 완료되는 대로 공사에 착수할 예정이다.
다음달에는 건물의 복원·보수 방향, 재탄생할 첫 대전시청사의 모습을 설계자가 직접 시민들에게 설명하는 ‘다시 만날, 첫 대전시청사’ 행사를 개최할 예정이다.
대전시 관계자는 “민선 8기를 대표하는 문화유산 복원·활용 프로젝트인 만큼 빠른 준공을 위해 노력할 예정”이라면서도 “이 사업은 건물을 단순하게 리모델링하는 것이 아니라 문화유산을 복원하는 것이다. 빠르게 복원하는 것도 중요하지만 더 높은 완성도를 위해 집중할 것”이라고 설명했다.
1937년 대전공회당으로 건립된 이 건물은 1942년 대전부(大田府)가 입주하면서 대전의 첫 시청사로 활용됐다. 한국전쟁기에는 미군정청으로 사용됐고, 시청이 1959년 현 대전 중구청사인 대흥동 청사로 이전한 이후에는 청소년 문화회관과 대전상공회의소 등으로 쓰였다. 건물에 근대모더니즘 건축양식이 집약돼 역사성뿐 아니라 건축학적으로도 가치가 높고 희소한 문화유산이라는 평가를 받는다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사