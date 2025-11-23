첫 대전시청사 ‘시공회당’으로…설계 본격 추진

첫 대전시청사 복원 사업 설계용역 당선작 조감도. 대전시 제공

대전시는 첫 시청사 복원사업 설계용역을 위해 아인그룹건축사무소·제이아이건축사사무소와 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

‘시공회당

섬세한 보존 전략과 현재·미래의 활용 가치를 높이는 계획, 공간 분석 및 원형 복원을 위한 기술적 완성도에서 높은 평가를 받았다.

김지현

소장은 프랑스에서 근대건축유산 복원 전문가로 활동해 왔으며, 프랑스 뚤루즈역 리노베이션 프로젝트의 총괄 건축가로서 지난해 유네스코 베르사유상을 수상했다.

다양한 공공건축 설계에서 뛰어난 실력을 보여온 건축가다.

다음달에는 건물의 복원·보수 방향, 재탄생할 첫 대전시청사의 모습을 설계자가 직접 시민들에게 설명하는 ‘다시 만날, 첫 대전시청사’ 행사를 개최할 예정이다.

인 만큼 빠른 준공을 위해 노력할 예정”이라면서도 “이 사업은 건물을

단순하게 리모델링하는 것이 아니라 문화유산을 복원하는 것이다. 빠르게 복원하는 것도 중요하지만 더 높은 완성도를 위해 집중할 것”이라고 설명했다.

한국전쟁기에는 미군정청으로 사용됐고, 시청이