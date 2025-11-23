라이엇 게임즈, LoL 겨울 테마 적용

라이엇 게임즈가 연말을 맞아 PC MOBA 게임 ‘리그 오브 레전드(LoL)’에 겨울 테마를 적용했다.

이번 패치로 ‘소환사의 협곡’에 리뉴얼된 겨울 테마의 맵이 도입됐다. 과거에도 몇 차례 선보인 맵을 기반으로 다양한 이스터에그를 추가했다. 플레이어는 겨울 맵에서 ▲크리스마스 특급 열차 ▲산타 모자를 쓴 미니언 ▲모자와 장갑을 낀 ‘내셔 남작’ 등을 감상할 수 있다.라이엇 게임즈는 기존에 선보인 겨울 테마의 스킨을 재출시한데 이어 25.24 패치에서 ▲프레스티지 겨울의 축복 멜 ▲루돌프 스몰더 ▲겨울 동화 제리 등 신규 스킨도 출시할 예정이다.소환사의 협곡에 적용된 겨울 테마의 맵과 스킨은 LoL 라이브 서버에 순차적으로 업데이트 중이다. 플레이어는 해당 콘텐츠를 PC방에서도 즐길 수 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지