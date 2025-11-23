‘계엄령 놀이’ 갑질 공무원 논란…양양군 “용납하지 않겠다”

민선 8기 양양군청. 양양군 제공

이른바 ‘계엄령 놀이’를 하며 폭력을 행사했다. 또 청소차에 일부러 미화원을 태우지 않고 출발해 뒤쫓아 달리게 하거나, 자신이 투자한 주식의 가격이 떨어지면 가위바위보를 시켜 진 사람에게 폭력을 행사했다. 심지어 자신이 투자한 주식을 미화원들에게 강매하기도 했다. 특정 색상 속옷 착용을 강요하기도 한 것으로 알려졌다.

이번 사건을 계기로 전 직원을 대상으로 한 실태조사와 함께 익명 신고 시스템을 보완하는 등 직장 내 괴롭힘 예방 체계를 전면 재정비하기로 했다.