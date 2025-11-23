‘계엄령 놀이’ 갑질 공무원 논란…양양군 “용납하지 않겠다”
강원도 양양군 소속 7급 공무원이 환경미화원들을 상대로 폭행과 협박 등 엽기적인 갑질 행각을 벌였다는 의혹이 제기돼 큰 파문이 일자 양양군이 23일 공식 사과했다.
양양군은 보도자료를 통해 “소속 직원 간 직장 내 괴롭힘 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 깊이 송구스럽게 생각한다”고 밝혔다. 이어 군은 즉시 가해자와 피해 직원을 분리 조치했으며, 조사 결과에 따라 무관용 원칙으로 엄정히 징계하겠다고 밝혔다.
한 언론 매체는 양양군 소속 7급 운전직 공무원 A씨가 환경미화원들에게 폭행·강요 등 직장 내 괴롭힘을 해왔다는 의혹을 제기했다. A씨는 이른바 ‘계엄령 놀이’를 하며 폭력을 행사했다. 또 청소차에 일부러 미화원을 태우지 않고 출발해 뒤쫓아 달리게 하거나, 자신이 투자한 주식의 가격이 떨어지면 가위바위보를 시켜 진 사람에게 폭력을 행사했다. 심지어 자신이 투자한 주식을 미화원들에게 강매하기도 했다. 특정 색상 속옷 착용을 강요하기도 한 것으로 알려졌다.
피해를 호소하는 미화원들은 A씨를 폭행, 강요, 협박 등 혐의로 경찰과 고용노동부에 고소할 예정이다. 이 같은 사실이 알려지자 양양군청 홈페이지 자유게시판에는 A씨의 엄중 처벌을 촉구하는 글이 100여건 이상 올라오기도 했다.
군은 사건을 인지하고 가해자와 피해자를 업무·공간적으로 즉시 분리해 2차 피해가 차단되도록 보호 조치를 강화했다. A씨를 미화원 관련 업무에서 배제하고 조사 결과에 따라 엄정한 징계 절차도 밟을 예정이다. 피해 직원에게는 심리 상담과 휴가 지원 등 종합적인 회복 지원을 제공할 방침이다.
군은 이번 사건을 계기로 전 직원을 대상으로 한 실태조사와 함께 익명 신고 시스템을 보완하는 등 직장 내 괴롭힘 예방 체계를 전면 재정비하기로 했다.
군 관계자는 “어떠한 형태의 직장 내 괴롭힘도 단호히 용납하지 않겠다”며 “철저한 후속 조치와 조직문화 개선으로 신뢰받는 공직사회를 만들어 나가겠다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
