아이온2, 출시 후 DAU 150만… PC 결제 비중 90%

PC 결제의 비중은 전체의 90%를 넘어섰다.

아이온2는

수동 컨트롤을 표방하면서 게이머들이 모바일보다 PC를 더 선호한 영향으로 풀이된다.

PC 결제 매출은 앱 마켓 집계에 포함되지 않기 때문에 구글 플레이나 애플 앱 스토어 매출 순위에 반영되지 않는다.

업계에선 실제 매출 규모가 시장에 노출된 수치를 상회할 것으로 보고 있다. 국내 모바일 매출 바로미터로 평가되는 구글 플레이 기준

아이온2는 매출 순위 17위를 기록 중이다.