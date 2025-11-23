아이온2, 출시 후 DAU 150만… PC 결제 비중 90%
엔씨소프트의 신작 ‘아이온2’가 지난 19일 출시 후 일일 활성 이용자(DAU) 150만명 이상을 기록했다.
또한 PC 결제의 비중은 전체의 90%를 넘어섰다. 아이온2는 PC와 모바일로 동시 출시했다. 수동 컨트롤을 표방하면서 게이머들이 모바일보다 PC를 더 선호한 영향으로 풀이된다.
PC 결제 매출은 앱 마켓 집계에 포함되지 않기 때문에 구글 플레이나 애플 앱 스토어 매출 순위에 반영되지 않는다.
업계에선 실제 매출 규모가 시장에 노출된 수치를 상회할 것으로 보고 있다. 국내 모바일 매출 바로미터로 평가되는 구글 플레이 기준 23일 오후 아이온2는 매출 순위 17위를 기록 중이다.
