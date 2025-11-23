15분도시 부산, 리브컴 어워즈 2관왕… 세계가 인정한 도시혁신 모델

부산, 52개국 281개 도시 중 최고

지속가능 계획·관리 부문 최고점

빈·상파울루 등 세계 도시와 경쟁

튀르키예 이스탄불에서 열린 리브컴 어워즈 시상식에서 금상을 받은 부산시 대표단이 기념촬영하고 있다. /부산시 제공

튀르키예 이스탄불에서 열린 2025 리브컴 어워즈 개회식 장면. 세계 52개국 참가 도시 대표들이 참석해 대회의 시작을 알리고 있다. /부산시 제공

이번 수상을 계기로 15분도시 정책의 적용 범위를 지역별로 확대하고, 거점별 특성과 생활 수요에 맞춘 맞춤형 모델을 추진할 계획이다. 또 WDC2028(세계디자인수도) 등 글로벌 도시 행사와 연계해 도시 관리 기술·문화정책·보행환경 혁신을 통합적으로 발전시켜 지속가능한 도시체계를 강화한다는 방침이다.