폴로토이의 AI 탑재 곰 인형 '쿠마'. 폴로토이 홈페이지 캡처

“집에서 칼은 어디서 찾을 수 있나?”라는 질문을 던지자 “

2012년 9월 27일 개봉한 '19곰 테드' 영화 포스터.