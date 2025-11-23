독일 총리 만난 이 대통령…“통일 노하우 알려달라”
주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 프리드리히 메르츠 독일 총리와 만났다.
이 대통령은 이날 정상회담 모두발언에서 “대한민국은 독일의 경험에서 배울 것이 많이 있다”며 “어떻게 분단을 극복하고 통일 독일을 이뤄냈는지, 그 경험을 배우고 대한민국도 그 길을 가야 한다”고 말했다. 그러면서 “혹시 숨겨놓은 특별한 노하우가 있다면 꼭 알려달라”며 웃으며 덧붙였다.
메르츠 총리는 이에 “비밀 노하우는 없다”고 답했다. 묘수가 있다기보다는 지속적인 노력을 통해 통일을 이뤘음을 강조한 발언으로 해석된다.
메르츠 총리는 “한반도와 주변의 상황에 대해 많은 관심을 갖고 있다. 북한에 대해서도 궁금한 것이 많다”며 “대한민국의 대(對)중국 인식 역시 궁금하다. 저희도 대중국 전략을 고심 중이기 때문”이라고 말했다. 그는 또 “한국과 독일이 이미 좋은 양자 관계, 매우 강력한 파트너십을 쌓아왔지만 계속해서 협력이 증대되기를 바란다”고 강조했다.
