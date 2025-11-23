인천시, 환경·안전 친화도시 구현 박차…현장 중심 강화

인천시청 전경. 인천시 제공

우선 국내외 목표보다 5년 앞선 ‘2045년 탄소중립’ 실현을 위해 시민 주도의 생활 속 온실가스 감축 활동을 확산시킬 계획이다. 관련 사업으로는 다회용기 사용 확산, 생활 속 환경교육 강화 등을 추진한다.

시는 또 시민 안전을 최우선 과제로 삼고 계절·지역·계층별 특성을 반영한 맞춤형 안전정책을 추진한다. 이를 위해

이와 함께 시는 ‘시민이 신뢰하는 초일류 수돗물, 인천하늘수’라는 비전 아래 ‘시민 물 복지 실현’을 목표로 맑고 안전한 수돗물 공급, 안정적 급수체계 확립, 도서지역 기반시설 확충, 시민체감 서비스 강화 등도 추진할 방침이다. 주요 정책으로는 고도정수처리시설 순차 도입,