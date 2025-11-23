김영록 지사, 인공태양 연구시설 나주 유치 온힘…공모 평가서 직접 발표

공모 발표평가에 직접 PPT발표 나서…강력한 유치의지 피력



“부지 안전성·정주여건·주민수용성 등 3박자 완비한 최적지” 강조

인공태양 연구시설 유치 발표. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 ‘인공태양(핵융합) 연구시설 부지 공모 발표 평가에서 직접 발표자로 나서는 등 강력한 유치 의지와 자신감을 피력했다.

인공태양 연구시설 유치 발표. 전남도 제공