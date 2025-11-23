고령운전자라면 주목…급가속 막는 ‘오조작 방지장치’ 신청하세요

지난 13일 오전 10시 55분께 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 주행 중인 트럭이 상점 앞으로 돌진하는 사고가 났다. 사진은 사고 현장. 연합뉴스

고령운전자의 급가속 사고가 이어지는 것과 관련, 페달 오조작 방지장치 2차 보급사업을 추진하기로 했다.

2023년 11월 서울 용산구 이태원에서 급발진을 주장했던 전기차 택시 페달 블랙박스 영상 캡처. 이 택시 운전자는 가속 페달을 브레이크로 오인해 6차례 가속 페달을 밟았다. 한국교통안전공단 자동차안전연구원 제공