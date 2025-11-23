증거인멸·도주우려 일항사·조타수 구속 이어 선장도 구속영장

해상 변침 규정 어겨 퀸제누비아2호 좌초



해경, 선장 A씨 중과실치상·선원법 위반 혐의 영장 신청

앞서 전날 퀸제누비아2호 40대 일등항해사 B씨와 인도네시아 국적 조타수 40대 C씨가 중과실치상 혐의로 구속됐다.