양양 서면 산불 진화율 55%…헬기 25대 투입
산불영향 구역 20㏊ 추정
인명피해 없어
전날 강원 양양군 서면 서림리 인근 야산에서 난 산불이 55%의 진화율을 보이는 가운데 23일 진화 헬기 25대가 아침 일찍부터 투입돼 진화에 나섰다.
산림·소방 당국에 따르면 장비 101대와 진화인력 326명을 투입해 밤사이 지상 진화에 집중했으나 급경사지로 인해 진화에 어려움을 겪었다.
이날 오전 7시 기준 산불영향 구역은 20㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)다. 총 화선 길이 2.25㎞ 중 1.24㎞를 진화해 진화율은 55%다.
당국은 일출과 동시에 산불 진화 헬기 25대를 차례로 투입해 진화에 총력을 기울이고 있다.
앞서 이날 오전 4시를 기해 산불 대응 1단계(피해 예상 면적이 10∼50㏊ 미만으로 추정되는 산불)를 발령했다.
불은 전날 오후 6시 16분께 양양군 서면 서림리의 한 펜션 맞은 편 야산에서 발생했다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.
당국은 진화를 마치는 대로 산불 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
양양=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
