푸틴에게 유리한 트럼프의 ‘평화 구상’…벼랑 끝에 몰리는 젤렌스키

평화 구상…우크라 영토 양보, 나토 가입 금지 등 러시아에 유리

트럼프 “최종 제안은 아니다” 수정 가능성 시사…27일까지 수용 제안

공화당 의원들도 “범죄자에게 영토 양보 안 돼” 반발

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 백악관에서 취재진을 향해 미소를 짓고 있다. 연합뉴스

우리는 이 전쟁을 끝내려 노력하고 있다”며 “우리는 어떻게든 이 전쟁을 끝내야 한다”고 강조했다.

그는 21일 대국민연설에서 “지금은 우리 역사상 가장 어려운 순간 중 하나”라며

“존엄성을 잃거나, 핵심 동맹국을 잃을 위험을 감수하거나 해야 하는 상황”이라고 말했다. 젤렌스키는 최근 측근들의 초대형 비리 스캔들로 궁지에 몰리면서 정치적 입지가 더욱 좁아졌다.