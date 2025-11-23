킥보드 사고나면 가해자도 피해자도 골치…‘이것’ 때문

서울 마포구와 서초구에서 진행한 '킥보드 없는 거리' 시범운영에 대해 높은 만족도가 발표된 4일 서울 마포구 홍대 레드로드에 킥보드 없는 거리 지정 안내 현수막이 걸려있다. 윤웅 기자

2022년 5월 30일 서울 송파구 방이 삼거리에서 경찰이 이륜차 준법운행과 사고예방을 위한 집중단속을 실시하고 있다. 뉴시스

법안에는 킥보드 최고 속도 제한, 운전 자격 확인 시스템 구축과 함께 대여 업체의 보험 가입을 의무화하는 방안 등도 논의될 가능성도 있다.