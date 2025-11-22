쿠팡 동탄 물류센터에서 30대 노동자 사망… 경찰 조사
경기도 화성 쿠팡 물류센터에서 30대 남성 노동자가 숨져 경찰이 수사 중이다.
22일 경찰 등에 따르면 전날 오후 10시30분쯤 경기도 화성 신동의 쿠팡 동탄1센터 내 식당에서 노동자 A씨가 갑자기 쓰러졌다. A씨는 심정지 상태로 인근 병원에 이송됐으나 사망했다.
계약직 노동자였던 A씨는 단순 포장 관련 업무를 맡고 있었던 것으로 전해졌다. A씨는 사망 당일 오후 6시부터 이튿날 오전 4시까지 근무하기로 예정돼 있었다.
경찰은 A씨의 시신에 대해 부검 진행 등 정확한 사인을 밝힐 계획이다.
쿠팡풀필먼트서비스 측은 “삼가 고인의 명복을 빌며 유족께 깊은 위로를 전한다”며 “고인은 지병이 있었던 것으로 확인된다”고 말했다.
이어 “최근 3개월간 고인의 주당 평균 근무일수는 4.3일, 주당 평균 근무시간은 40시간 미만이었다”며 “회사는 유족 지원에 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.
