日 영화 최초…‘귀멸의 칼날’ 올해 국내 박스오피스 1위

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 스틸컷

일본 애니메이션 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’이 올해 국내 박스오피스 1위에 등극했다.

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 포스터

동명의 만화·애니메이션을 원작으로 한 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 3부작 제작이 예고된 ‘귀멸의 칼날’ 최종화의 첫 번째 작품이다.