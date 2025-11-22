시사 전체기사

“계양산인데 살려주세요” 신고 후 연락 두절…사흘 째 수색

입력:2025-11-22 09:27
공유하기
글자 크기 조정

인천 계양산에서 구조를 요청하는 신고가 접수돼 경찰과 소방당국이 사흘째 수색 작업을 벌이고 있다.

22일 인천소방본부에 따르면 지난 20일 오후 5시48분쯤 “계양산인데 살려달라”는 내용의 119 신고가 접수됐다.

신고는 여성이 한 것으로 추정된다. 전화할 때 사용하는 기지국과 이를 기반으로 한 위치 값은 파악되지 않았다.

경찰과 소방당국은 신고 첫날과 이튿날 각각 64명과 98명의 인력을 투입해 계양산 일대에서 수색 작업을 벌였으며 이날도 수색을 이어갈 방침이다.

소방당국 관계자는 “살려달라는 말 이후 바로 전화가 끊겼다”며 “휴대전화도 유선도 아닌 정상적이지 않은 번호였고 신고 전화 과정에서도 위치가 확인되지 않았다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
841
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“너도 행복했길” 미용 후 버려진 후암이의 마지막 6년 [개st하우스]
다시 터진 AI 거품론… 코스피 3850선 추락
이이경 “허위 사실 명예훼손 고소 완료…매 순간 울화”
장 보고 와서 ‘초과근무’… 부당 수령 지자체 공무원들 5배 토해낸다
“휴대폰 왜 안 바꿔줘”…집에 불 지른 여중생 구속영장
‘항생제 복용 세계 2위’ 한국, 내성으로 한해 3만여명 숨질 수도
쿠팡서 4500여명 개인정보 노출…유통업계 보안 ‘경고등’
조국 “빠루 들고 폭력 행사해도 의원직 유지…말이 되나”
국민일보 신문구독