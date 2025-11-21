서일대서 ‘연합 취업캠프’ 열려…60개 기업 참여, 대규모 현장 면접
대우능력개발원은 21일 서일대학교 호천홀(흥학관)에서 5개 대학이 공동으로 참여하는 ‘2025 연합 취업캠프’를 개최했다고 밝혔다.
연합 취업캠프는 대우능력개발원이 주최하고 서울북부고용복지센터와 유니에스가 주관해 서일대학교, 명지전문대학, 동서울대학교, 인덕대학교, 경복대학교 등 5개 대학이 참여했다.
지역 청년들의 취업 경쟁력 제고와 기업 맞춤형 인재 발굴 차원이다.
취업캠프는 총 60여 개(현장 참여 40개·온라인 및 구인채용 20개) 기업이 참여해 사전 매칭을 중심으로 면접이 이뤄졌다. 일부 기업은 우수 지원자를 대상으로 추가 심층 면접을 진행해 실질적인 채용 기회도 확대했다. 현장에서는 총 70여 명의 학생들이 채용됐다.
참여 대학과 기업은 한 목소리로 “연합 취업캠프가 청년 취업 활성화에 큰 도움이 됐다”고 긍정적인 반응을 보이며 “앞으로 산학협력 지역 캠프가 지속적으로 활성화 되기를 기대한다”고 말했다.
앞서 열린 특별 강연에서 전 ITCEN 그룹 권영식 상무는 데이터 기반 업무 역량의 중요성과 인공지능(AI)·클라우드 시대에 필요한 실무형 직무 능력 등을 제시했다.
오종환 대우능력개발원장은 “이번 연합 취업캠프는 대학 간 협력과 지역 산업체의 참여가 결합된 행사”라며 “청년 구직자에게 실제 채용과 직결되는 현장 중심의 취업 기회를 제공했다”고 의미를 부여했다.
강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사